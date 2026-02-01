Un train spécial conduit plus de 600 supporters du HCA à Berne

Un convoi exceptionnel pour les supporters du HC Ajoie. Un train spécial emmène ce dimanche plus de 600 partisans jurassiens à Berne pour la rencontre de National League entre le HCA et le CP Berne à 14h (à vivre en direct sur RFJ dès 13h45). Huit wagons remplis d’Ajoulots ont quitté la gare de Porrentruy peu avant 11h pour passer par Glovelier et Delémont et rejoindre la capitale fédérale. Un dispositif d’envergure qui n’avait plus été vu depuis 1988 et un déplacement à Zurich lors de la première montée du HCA dans l’élite. Et 38 ans plus tard, les Enraigi ont donc réussi à organiser un nouveau convoi de grande ampleur. Le groupe des ultras ajoulots s’est approché des CFF pour louer un train le jour du match. Avec l’appui du fan’s club Les Partisans, il a ensuite vendu les tickets récupérés par le HC Ajoie auprès du CP Berne. Certains sponsors du club « jaune et noir » ont d’ailleurs soutenu financièrement la démarche pour permettre de proposer des billets à un prix abordable : 50 francs pour le trajet aller-retour et l’entrée au match.





Les Enraigi ne s'attendaient pas à pareille affluence

Plus de 600 voyageurs (des jeunes, des moins jeunes et des familles) ont donc grimpé dans ce train spécial. « On ne s’attendait pas à un tel engouement », nous a confié un responsable des Enraigi. Ce dernier explique ce succès par un horaire de match idéal qui permet de rentrer dans le Jura à une heure convenable au terme de la rencontre, mais aussi par la nostalgie de tels déplacements ainsi que par la ferveur naturelle du public ajoulot. Côté sécurité, des vigiles accompagnent les supporters dans le train. Une fois à Berne, la police bernoise prend le relais pour escorter le cortège jurassien de la gare à la patinoire en suivant un itinéraire prédéfini.

Et les chants des supporters du HCA vont résonner avec ferveur dans la PostFinance Arena puisque le parcage visiteur de la patinoire bernoise affiche complet avec 900 places vendues. /nmy