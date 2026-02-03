Le soulagement d’Anthony Rouiller

Quatre trophées et deux promotions

Formé au HC Bienne, Anthony Rouiller aura défendu les couleurs de six clubs – Bienne, Langenthal, Bâle, Ajoie, Olten et Kloten – pour ce total de 564 matches de National League, Swiss League et Coupe de Suisse. Son palmarès recense trois titres de champion de Suisse (Ligue B avec Ajoie en 2016, Swiss League avec Ajoie en 2021 et Swiss League avec Kloten en 2022), deux promotions en National League (avec Ajoie en 2021 et avec Kloten en 2022) et une Coupe de Suisse (avec Bâle en 2024). Mais ce ne sont pas ces trophées ou la fiche des statistiques qui ont le plus marqué le Seelandais. « C’est le côté humain qui ressort », lance sans hésiter le tout jeune retraité. Il évoque pêle-mêle les émotions d’un stade plein, la faillite du HC Bâle ou les licenciements d’entraîneurs comme des moments mémorables de sa carrière. « J’ai beaucoup appris en tant qu’humain et c’est surtout ça que je retire. Aujourd’hui, ça m’aide à aller de l’avant », dit-il.





De Heinz Ehlers à Ueli Huber

De ses premiers coups de patin avec la première équipe du HC Bienne en 2010 à ce dernier match à Porrentruy en août 2025, Anthony Rouiller a fréquenté six clubs, de nombreux coéquipiers, entraîneurs et directeurs sportifs. RFJ lui a demandé de n’en citer qu’un par catégorie. Ses réponses ? Ajoie, Ueli Huber, Heinz Ehlers et Kevin Schläpfer.