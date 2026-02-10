Quatre Ajoulots à l’assaut des JO

Ces Jeux olympiques, c’est le rêve d’une vie pour quatre joueurs passés de la Raiffeisen Arena aux strass et paillettes de la plus grande compétition sportive du monde. Pierre-Edouard Bellemare, Thomas Thiry, Kevin Bozon et Antoine Keller ont posé leurs valises à Milan, là où se tient dès ce mercredi le tournoi olympique de hockey sur glace. Les quatre Ajoulots et l’équipe de France défieront la Suisse jeudi, la République tchèque vendredi et le Canada dimanche dans une phase de groupes particulièrement relevée.

Pour la première fois depuis Sotchi en 2014, la NHL est en pause et les meilleurs joueurs du monde sont réunis en Lombardie en quête d’une breloque. La France et ses quatre représentants issus du Jura défiera notamment des stars internationales comme les Canadiens Sidney Crosby, Connor McDavid ou encore Nathan MacKinnon, les Suisses Roman Josi, Nino Niederreiter et Nico Hischier, ou encore les Tchèques David Pastrnak, Martin Necas ou Tomas Hertl. Pas de quoi impressionner le jeune gardien Antoine Keller, 21 ans : « On les admire en dehors de la glace. Mais ma mentalité, c’est que le puck ne rentre pas dans la cage, peu importe que ce soit McDavid ou n’importe quel joueur en face », assure le portier du HC Ajoie, qui est récemment revenu de blessure. Thomas Thiry rejoint son jeune coéquipier : « On sait les géants qu’on va affronter. Franchement, il n’y a pas de retenue. Lâcher les chevaux, profiter, découvrir, prendre de l’expérience et montrer une belle image de soi-même et de l’équipe de France », s’exclame le colosse de la défensive du HCA.





Un rêve éveillé

Plusieurs éléments relient les quatre Français du HC Ajoie. Tous ont été blessés cette saison, trois d’entre eux étant revenus au jeu quelques jours seulement avant de filer à Milan. Tous ne sont pas au meilleur de leur forme. Et, surtout, tous vivent leurs premiers Jeux olympiques et c'est le rêve d’une vie : « J’ai hâte de vivre cette expérience incroyable que peu de gens peuvent vivre. C’est une fierté de représenter la France », ajoute Antoine Keller. « C’est la compétition qu’on rêve tous de faire », souligne Kevin Bozon, lui qui peut s’appuyer sur l’expérience de ses proches. « Les JO, c’est un peu une affaire de famille », sourit d’ailleurs l’habitant de Courrendlin, dont la conjointe et perchiste Angelica Moser a participé à trois Jeux olympiques et dont le papa hockeyeur Philippe a porté à quatre reprises le chandail de la France aux JO. Du haut de ses 40 ans, Pierre-Edouard Bellemare - qui a disputé près de 800 matches de NHL en carrière - vivra cette compétition avec une émotion intense, lui qui aura « l’honneur » d’être le capitaine des Tricolores. « Chaque individu qui va être là aura fait des sacrifices comme moi j’ai pu en faire pour arriver à ce point culminant de ma carrière », indique l’attaquant du HC Ajoie, conscient de vivre le point culminant de sa riche et intense carrière. /jpi-mle