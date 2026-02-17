« Un très bon résultat » pour les hockeyeuses suisses

L’équipe de Suisse masculine de hockey sur glace joue un match décisif ce mardi aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, le barrage face à l’Italie à 12h10. Notre consultant hockey Martin Bergeron a évoqué cette partie et la défaite des Suissesses lundi soir en demi-finale dans « La Matinale ». La défaite des Suissesses 2-1 face aux Canadiennes est « un très bon résultat ! Elles se sont battues comme des lionnes et ont vraiment donné du fil à retordre. J’ai même vu de la frustration du côté canadien », analyse Martin Bergeron. Les Suissesses affronteront la Suède jeudi à 14h40 pour la médaille de bronze. Ce mardi, place aux messieurs en barrage face à l’Italie. La Suisse doit composer sans Kévin Fiala jusqu’à la fin du tournoi, Denis Malgin pourrait aussi manquer les prochains matches et le retour d’Andrea Glauser pourrait intervenir aujourd’hui, tous trois ont été blessés contre le Canada. « Contre l’Italie, l’impact ne devrait pas être trop important », assure Martin Bergeron. /mmi