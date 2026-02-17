« Un très bon résultat » pour les hockeyeuses suisses

Notre consultant Martin Bergeron est revenu dans « La Matinale » sur la défaite des Suissesses ...
« Un très bon résultat » pour les hockeyeuses suisses

Notre consultant Martin Bergeron est revenu dans « La Matinale » sur la défaite des Suissesses en demi-finale des JO et sur le barrage qui attend les hockeyeurs suisses ce mardi contre l’Italie.

Lors de la demi-finale de hockey sur glace féminin entre le Canada et la Suisse aux Jeux Olympiques, les joueuses s’affrontent avec intensité sur la glace de Milan. (Photo: Alexander Nemenov/Pool Photo via AP) Lors de la demi-finale de hockey sur glace féminin entre le Canada et la Suisse aux Jeux Olympiques, les joueuses s’affrontent avec intensité sur la glace de Milan. (Photo: Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)

L’équipe de Suisse masculine de hockey sur glace joue un match décisif ce mardi aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, le barrage face à l’Italie à 12h10. Notre consultant hockey Martin Bergeron a évoqué cette partie et la défaite des Suissesses lundi soir en demi-finale dans « La Matinale ». La défaite des Suissesses 2-1 face aux Canadiennes est « un très bon résultat ! Elles se sont battues comme des lionnes et ont vraiment donné du fil à retordre. J’ai même vu de la frustration du côté canadien », analyse Martin Bergeron. Les Suissesses affronteront la Suède jeudi à 14h40 pour la médaille de bronze. Ce mardi, place aux messieurs en barrage face à l’Italie. La Suisse doit composer sans Kévin Fiala jusqu’à la fin du tournoi, Denis Malgin pourrait aussi manquer les prochains matches et le retour d’Andrea Glauser pourrait intervenir aujourd’hui, tous trois ont été blessés contre le Canada. « Contre l’Italie, l’impact ne devrait pas être trop important », assure Martin Bergeron. /mmi


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «JO de Milan-Cortina 2026»

Rubriques du dossier
