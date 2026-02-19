Le HCA gagne mais perd Friman

Le HC Ajoie se rassure en match amical mais aurait volontiers évité une nouvelle tuile. L’équipe jurassienne l’a emporté 3-2 devant son public, jeudi soir, lors d’une rencontre amicale disputée contre les Allemands de Mannheim (2es de DEL). La soirée a toutefois été ternie par une nouvelle blessure dans les rangs du HCA. Niklas Friman est sorti sur civière après avoir été victime d’un contact avec un adversaire.

A cinq jours de la reprise en National League de hockey sur glace, le HCA a donc retrouvé le goût de la victoire, au surlendemain de la leçon reçue contre Lausanne (défaite 7-1 à Tramelan). Rien ne fut toutefois facile pour des Ajoulots qui ont couru après le score dans cette rencontre. Menés à deux reprises, ils ont toutefois trouvé les ressources pour finalement sortir vainqueurs. Louis Robin a tout d’abord égalisé à 1-1 après une belle action de Marco Pedretti. Philip-Michaël Devos a ensuite rétabli la parité en fin de rencontre (2-2, 58e), alors que les visiteurs avaient repris les devants en jeu de puissance. Moins de deux minutes plus tard, à 12 secondes de la sirène finale, Arno Nussbaumer a offert le succès aux « jaune et noir ». Le défenseur confirme ainsi ses bonnes dispositions du moment, lui qui avait déjà été buteur mardi contre Lausanne. /mle