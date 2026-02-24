Les montants boudent le HCA

Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 2-1 sur la glace de Zurich pour la reprise de National ...
Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 2-1 sur la glace de Zurich pour la reprise de National League. Ils ont trouvé les montants deux fois en quelques dizaines de secondes en fin de deuxième tiers-temps.

Justin Siegrist inscrit le 1-0 pour Zurich contre Ajoie. (Photo : Keyston / Claudio Thoma) Justin Siegrist inscrit le 1-0 pour Zurich contre Ajoie. (Photo : Keyston / Claudio Thoma)

Un HC Ajoie séduisant et décomplexé rentre bredouille de Zurich. L’équipe jurassienne s’est inclinée 2-1, mardi soir, à l’occasion de la reprise en National League de hockey sur glace. Malgré une prestation solide, le HCA a été mené 2-0 dans cette rencontre. Il a toutefois trouvé les ressources pour revenir à 2-1 en fin de deuxième tiers-temps grâce à un tir de son top scorer Anttoni Honka à 5 contre 4. Dans la foulée, toujours avec un homme de plus sur la glace, Ajoie a trouvé les montants à deux reprises. La chance l’a fui… le HCA a encore bénéficié de plusieurs occasions en supériorité numérique dans la troisième période, sans parvenir à tromper la vigilance de Simon Hrubec… et ce ne fut pas faute d’essayer. Développement suit. /mle 


 

