Les montants boudent le HCA

Un HC Ajoie séduisant et décomplexé rentre bredouille de Zurich. L’équipe jurassienne s’est inclinée 2-1, mardi soir, à l’occasion de la reprise en National League de hockey sur glace. Malgré une prestation solide, le HCA a été mené 2-0 dans cette rencontre. Il a toutefois trouvé les ressources pour revenir à 2-1 en fin de deuxième tiers-temps grâce à un tir de son top scorer Anttoni Honka à 5 contre 4. Dans la foulée, toujours avec un homme de plus sur la glace, Ajoie a trouvé les montants à deux reprises. La chance l’a fui… le HCA a encore bénéficié de plusieurs occasions en supériorité numérique dans la troisième période, sans parvenir à tromper la vigilance de Simon Hrubec… et ce ne fut pas faute d’essayer. Développement suit. /mle