Un renfort étranger pour la fin de saison du HC Ajoie

Le HC Ajoie se renforce pour la fin de la saison. Il a communiqué mardi l’arrivée d’un nouvel étranger. Le défenseur finlandais Tarmo Reunanen sera à disposition de la formation de National League dès ce jeudi. Il pourrait déjà être aligné vendredi face à Lugano.

Tarmo Reunanen arrive en provenance du championnat finlandais. Il était capitaine de TPS Turku. Le défenseur de 27 ans a disputé 45 rencontres cette saison et marqué 28 points dont sept buts et 21 assists. Il a également disputé quatre rencontres en NHL avec les New York Rangers durant la saison 2020-2021. Tarmo Reunanen va notamment pallier l’absence de son compatriote Niklas Friman qui s’est blessé durant la trêve olympique. /comm-fwo