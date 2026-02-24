Un renfort étranger pour la fin de saison du HC Ajoie

Le club jurassien de National League de hockey sur glace a annoncé ce mardi l’arrivée du défenseur ...
Un renfort étranger pour la fin de saison du HC Ajoie

Le club jurassien de National League de hockey sur glace a annoncé ce mardi l’arrivée du défenseur finlandais Tarmo Reunanen pour cette fin de saison. Il sera à disposition du HCA dès jeudi.

Le HC Ajoie va pouvoir compter sur un nouveau défenseur étranger pour la fin de la saison. (Photo d'illustration : Georges Henz). Le HC Ajoie va pouvoir compter sur un nouveau défenseur étranger pour la fin de la saison. (Photo d'illustration : Georges Henz).

Le HC Ajoie se renforce pour la fin de la saison. Il a communiqué mardi l’arrivée d’un nouvel étranger. Le défenseur finlandais Tarmo Reunanen sera à disposition de la formation de National League dès ce jeudi. Il pourrait déjà être aligné vendredi face à Lugano. 

Tarmo Reunanen arrive en provenance du championnat finlandais. Il était capitaine de TPS Turku. Le défenseur de 27 ans a disputé 45 rencontres cette saison et marqué 28 points dont sept buts et 21 assists. Il a également disputé quatre rencontres en NHL avec les New York Rangers durant la saison 2020-2021. Tarmo Reunanen va notamment pallier l’absence de son compatriote Niklas Friman qui s’est blessé durant la trêve olympique. /comm-fwo


