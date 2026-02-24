Une reprise et toujours les mêmes problèmes pour le HC Ajoie

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le HC Ajoie… et le refrain n’est pas prêt de s’arrêter. L’équipe jurassienne retrouve le championnat de National League de hockey sur glace ce mardi. Elle se déplace à Zurich à 19h45 (match à vivre sur RFJ dès 19h30). Le HCA doit encore disputer cinq rencontres avant le 9 mars, date de la fin de la saison régulière. Cette fin d’exercice s’apparente à du remplissage, Ajoie n’ayant plus rien à jouer. La dernière place lui est promise et la troupe ajoulote devra passer par le play-out qui débutera le 21 mars contre un adversaire qui reste à déterminer.

Toutefois, l’entraîneur Greg Ireland ne veut pas brader ces deux prochaines semaines. Il veut prendre « match après match et tiers après tiers » pour préparer au mieux la série finale qui l’attend : « Nous devons veiller à ce que nos joueurs développent des automatismes. (…) Mon job, c’est de rendre l’équipe meilleure jour après jour, de rester positif et de garder une bonne éthique de travail. (…) Je viens ici tous les jours pour qu’on devienne l’équipe qu’on est capables d’être », martèle le technicien canadien qui ne s’apitoie pas sur son sort…





Une reprise à cinq étrangers et sept défenseurs

La spirale négative continue de s’abattre sur le HC Ajoie qui accumule les tuiles. Pour cette reprise, plusieurs joueurs ne sont pas à disposition du coach, car blessés. Valentin Pilet et Jannik Fischer ont rejoint dernièrement l’infirmerie jurassienne. Il en va de même pour Niklas Friman. Le défenseur finlandais a été touché au haut du corps la semaine passée en match amical. Sa blessure est conséquente, selon le directeur sportif jurassien Julien Vauclair, et il n’est pas certain qu’on revoie le Finlandais sur la glace cette saison. Le HCA partira donc avec sept défenseurs ce mardi à Zurich, dont Bastien Pouilly qui fera son retour dans l’alignement. Offensivement, Ajoie déplore toujours les absences de deux mercenaires. Frédérik Gauthier s’entraine certes avec le groupe mais n’est pas encore prêt à en découdre, alors que Jerry Turkulainen a aussi retrouvé dernièrement la glace mais patine individuellement. Au chapitre « bonnes nouvelles », notons le retour au jeu de Louis Robin et le retour en santé des quatre Ajoulots qui ont disputé les Jeux olympiques avec la France à Milan. /mle