La plus courte des défaites pour le HCA

Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 1-0 vendredi contre Lugano dans un match où ils ont manqué ...
La plus courte des défaites pour le HCA

Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 1-0 vendredi contre Lugano dans un match où ils ont manqué de consistance offensive.

Anttoni Honka a eu un puck d'égalisation à quelques secondes de la fin du match (Photo : Georges Henz) Anttoni Honka a eu un puck d'égalisation à quelques secondes de la fin du match (Photo : Georges Henz)

Encore une courte défaite pour le HC Ajoie. Après avoir perdu 2-1 à Zurich mardi, le HCA s'est incliné 1-0 contre Lugano vendredi à Porrentruy. L'unique but a été inscrit à la mi-match par Carrick. Après un bon premier tiers, les Jurassiens ont manqué de percussion offensive par la suite pour espérer mieux. Développement suit:/clo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

NHL: une belle soirée pour Pius Suter

NHL: une belle soirée pour Pius Suter

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 08:17

Le HCFM déjà éliminé !

Le HCFM déjà éliminé !

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 07:55

Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »

Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 18:38

Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg

Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 14:25

Articles les plus lus

Jannik Fischer mettra un terme à sa carrière

Jannik Fischer mettra un terme à sa carrière

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 12:09

Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg

Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 14:25

Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »

Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 18:38

Le HCFM déjà éliminé !

Le HCFM déjà éliminé !

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 07:55

New Jersey battu malgré un but de Meier

New Jersey battu malgré un but de Meier

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 07:01

Jannik Fischer mettra un terme à sa carrière

Jannik Fischer mettra un terme à sa carrière

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 12:09

Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg

Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 14:25

Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »

Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 18:38

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 07:21

Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA

Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 11:57

New Jersey battu malgré un but de Meier

New Jersey battu malgré un but de Meier

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 07:01

Jannik Fischer mettra un terme à sa carrière

Jannik Fischer mettra un terme à sa carrière

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 12:09