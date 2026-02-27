Encore une courte défaite pour le HC Ajoie. Après avoir perdu 2-1 à Zurich mardi, le HCA s'est incliné 1-0 contre Lugano vendredi à Porrentruy. L'unique but a été inscrit à la mi-match par Carrick. Après un bon premier tiers, les Jurassiens ont manqué de percussion offensive par la suite pour espérer mieux. Développement suit:/clo
La plus courte des défaites pour le HCA
Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 1-0 vendredi contre Lugano dans un match où ils ont manqué ...
RFJ
Actualités suivantes
Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »
Hockey • Actualisé le 26.02.2026 - 18:38
Articles les plus lus
Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »
Hockey • Actualisé le 26.02.2026 - 18:38
Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »
Hockey • Actualisé le 26.02.2026 - 18:38