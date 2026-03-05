Ça ne paie pas pour le HCA

Le HC Ajoie a perdu le duel des mal-classés 3-2 aux tirs au but face à Ambri-Piotta jeudi soir ...
Ça ne paie pas pour le HCA

Le HC Ajoie a perdu le duel des mal-classés 3-2 aux tirs au but face à Ambri-Piotta jeudi soir en National League de hockey. 

Anttoni Honka du HC Ajoie. (Photo : archives Georges Henz) Anttoni Honka du HC Ajoie. (Photo : archives Georges Henz)

Le HC Ajoie battu sur sa glace par son adversaire direct. Les hockeyeurs jurassiens se sont inclinés 3-2 aux tirs au but face à Ambri-Piotta jeudi soir. Malgré une entame de match fébrile avec un premier but encaissé à la 8e minute de jeu, les joueurs de Greg Ireland ont su recoller au score dans le deuxième tiers-temps grâce à un tir de Julius Nättinen. Dix minutes plus tard, le Lévantin Bachmann a permis à son équipe de reprendre les devants. Il aura fallu attendre les dernières minutes pour que le match s’enflamme grâce à une réussite d’Anttoni Honka qui a relancé son équipe. Un espoir de victoire balayé par une séance de tirs au but qui n’a pas été favorable aux Jurassiens. Développement suit./nje

 


 

