Le HCA défie Ambri dans un esprit de championnat

C’est la dernière ligne droite pour le HC Ajoie en National League. Les hockeyeurs jurassiens ont encore trois matches à disputer avant la fin de la saison régulière. L’antépénultième rencontre les oppose à Ambri à 19h45 ce jeudi à Porrentruy (en direct sur RFJ dès 19h30). La lanterne rouge ajoulote qui pourrait bien retrouver les Tessinois en play-out. Ambri est avant-dernier avec sept points de retard sur Kloten. Mais pour Kevin Fey, ce duel face aux Levantins n’est pas un avant-goût des play-out « On n’attaque pas ce match dans cet esprit-là. C’est un match de plus de championnat, un match de plus pour se mettre sur les bons rails », assure le capitaine du HCA.