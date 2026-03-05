Le HCA défie Ambri dans un esprit de championnat

Les Tessinois pourraient être l’adversaire du HC Ajoie en play-out. Mais au moment de les ...
Le HCA défie Ambri dans un esprit de championnat

Les Tessinois pourraient être l’adversaire du HC Ajoie en play-out. Mais au moment de les affronter en National League ce jeudi soir à trois matches de la fin de la saison régulière, Kevin Fey prend ce duel comme « un match de plus de championnat ».

Kevin Fey reste concentré sur les ultimes échéances de saison régulière avant de se projeter vers les play-out.  (Photo archives : Georges Henz) Kevin Fey reste concentré sur les ultimes échéances de saison régulière avant de se projeter vers les play-out.  (Photo archives : Georges Henz)

C’est la dernière ligne droite pour le HC Ajoie en National League. Les hockeyeurs jurassiens ont encore trois matches à disputer avant la fin de la saison régulière. L’antépénultième rencontre les oppose à Ambri à 19h45 ce jeudi à Porrentruy (en direct sur RFJ dès 19h30). La lanterne rouge ajoulote qui pourrait bien retrouver les Tessinois en play-out. Ambri est avant-dernier avec sept points de retard sur Kloten. Mais pour Kevin Fey, ce duel face aux Levantins n’est pas un avant-goût des play-out « On n’attaque pas ce match dans cet esprit-là. C’est un match de plus de championnat, un match de plus pour se mettre sur les bons rails », assure le capitaine du HCA.

Kevin Fey : « Un match de plus pour se mettre sur les bons rails. »

Ecouter le son

Après Ambri, les Jurassiens affronteront encore Genève samedi à domicile puis ils se déplaceront à Lausanne lundi. Kevin Fey s’attend à « trois bons tests contre trois bonnes équipes (…) pour être prêts pour la suite. » Et afin de se préparer pour ces dernières échéances de la saison régulière, les joueurs « jaune et noir » ont disposé de six jours sans matches. « On a eu beaucoup de rythme avec des entrainements très intenses pour s’affiner physiquement pour cette fin qui nous attend. » /nmy


 

