Le HC Ajoie s’écroule pour sa dernière à domicile

Le HC Ajoie a été étouffé par des Aigles bien plus agressifs. Les hockeyeurs jurassiens ont été battus 6-2 samedi soir lors de leur dernier match de la saison régulière de National League à domicile. Le HCA a été dominé dès les premières secondes dans cette partie. Malgré une ouverture du score jurassienne contre le cours du jeu par l’intermédiaire de Julius Nättinen, le HCA a fini par céder à deux reprises dans le premier tiers. Le navire a ensuite définitivement pris l’eau dans la période intermédiaire puisque le HCA a pris trois buts en cinq minutes à la mi-match.

Les Jurassiens auront droit à un dernier déplacement en saison régulière ce lundi à Lausanne. Développement suit:/ lge