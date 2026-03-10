Douze blessés au HCA : silence radio du club

Lundi soir à Lausanne, pour son dernier match de saison régulière, le HC Ajoie a annoncé douze ...
Douze blessés au HCA : silence radio du club

Lundi soir à Lausanne, pour son dernier match de saison régulière, le HC Ajoie a annoncé douze joueurs blessés. Qu’en est-il de la gravité des blessures ? Certains joueurs ont-ils simplement été préservés ? Le directeur sportif du club ajoulot de National League ne dit rien.

Anttoni Honka n'a pas joué lundi soir à Lausanne, touché à l'entraînement lundi matin. (Photo : archives, Georges Henz.) Anttoni Honka n'a pas joué lundi soir à Lausanne, touché à l'entraînement lundi matin. (Photo : archives, Georges Henz.)

Pour son dernier match de saison régulière, le HC Ajoie s’est présenté à Lausanne lundi soir en annonçant douze joueurs blessés. Blessés ou préservés ? Ce mardi, le directeur sportif du club Julien Vauclair refuse d’en dire plus : « On ne communiquera rien concernant les blessés », a-t-il déclaré à RFJ. Il a simplement confirmé la liste des joueurs touchés annoncée la veille : les gardiens Benjamin Conz et Noah Patenaude, les défenseurs Anttoni Honka, Valentin Pilet, Jannik Fischer, Thomas Thiry et Niklas Friman, et les attaquants Jonathan Hazen, Frédérik Gauthier, Jerry Turkulainen, Lilian Garessus et Kevin Bozon. Selon nos informations, Anttoni Honka a été touché lundi matin à l’entraînement. Quoi qu’il en soit, les troupes ajoulotes ont jusqu’au 21 mars et le lancement du play-out contre Ambri pour guérir ou simplement se préparer au mieux. /mmi 


