Les meilleures fines gâchettes du championnat de National League de hockey sur glace ont été honorées à Berne. La cérémonie des Top Scorers s’est tenue ce mercredi. Le défenseur du HC Ajoie Anttoni Honka a gagné un chèque de 10'800 francs qui sera dédié à la relève du club jurassien. Cette somme correspond aux neuf buts et aux 27 assists du Finlandais en saison régulière. Le meilleur compteur de National League a été le Genevois Markus Granlund (22 buts et 32 assists). /mle
Anttoni Honka récompensé à Berne
Le meilleur compteur du HC Ajoie en saison régulière a été célébré mercredi à Berne, lors de ...
RFJ
Actualités suivantes
Matej Stransky élu MVP de la saison régulière de National League
Hockey • Actualisé le 10.03.2026 - 18:15
Articles les plus lus
Matej Stransky élu MVP de la saison régulière de National League
Hockey • Actualisé le 10.03.2026 - 18:15
Matej Stransky élu MVP de la saison régulière de National League
Hockey • Actualisé le 10.03.2026 - 18:15