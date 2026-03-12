Anttoni Honka récompensé à Berne

Les meilleures fines gâchettes du championnat de National League de hockey sur glace ont été honorées à Berne. La cérémonie des Top Scorers s’est tenue ce mercredi. Le défenseur du HC Ajoie Anttoni Honka a gagné un chèque de 10'800 francs qui sera dédié à la relève du club jurassien. Cette somme correspond aux neuf buts et aux 27 assists du Finlandais en saison régulière. Le meilleur compteur de National League a été le Genevois Markus Granlund (22 buts et 32 assists). /mle