Gaël Christe s’engage au HC Ajoie pour trois saisons

Le club de National League de hockey sur glace a annoncé mardi que le défenseur jurassien a ...
Gaël Christe s’engage au HC Ajoie pour trois saisons

Le club de National League de hockey sur glace a annoncé mardi que le défenseur jurassien a signé un contrat jusqu’au terme de l’exercice 2028-2029.

Gaël Christe portera le maillot du HCA durant les trois prochaines saisons. (Photo : archives Georges Henz) Gaël Christe portera le maillot du HCA durant les trois prochaines saisons. (Photo : archives Georges Henz)

Un contrat longue durée pour Gaël Christe au HC Ajoie. Le défenseur jurassien s’est engagé pour trois saisons avec le club de National League de hockey sur glace. Il portera ainsi le maillot des « jaune et noir » jusqu’au terme de l’exercice 2028-2029, selon une annonce faite ce mardi par le HCA.

Prêté par le HC Bienne, Gaël Christe défend les couleurs du HC Ajoie depuis le mois de septembre. Il a déjà disputé 43 rencontres avec la formation jurassienne cette saison. Le défenseur de 21 ans a inscrit un but et réalisé deux assists depuis son arrivée à Porrentruy. /comm-fwo


 

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