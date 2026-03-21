Le HC Ajoie craque complètement à Ambri

Le HC Ajoie se fait surprendre et se retrouve mené dans la série de play-out en National League de hockey sur glace. Pourtant devant au tableau d'affichage (2-1) après 40 minutes de jeu, l'équipe jurassienne a mal maîtrisé la fin de match lors de laquelle les Léventins ont poussé intensément.

Dépassé, le HCA a concédé quatre buts dans la dernière période pour quitter le Tessin en étant mené 1-0 dans cette série qui se joue au meilleur des sept matches.





Le retour marqué de Jerry Turkulainen

Pour ce retour à la compétition depuis une petite quinzaine de jours, le HC Ajoie a enregistré le retour de quatre joueurs qui étaient longtemps blessés : Valentin Pilet, Thomas Thiry, Frédérik Gauthier et Jerry Turkulainen. Les deux derniers nommés ont fait équipe sur la première ligne aux côtés de Julius Nättinen. Et c’est bien cette triplette, souvent accompagnée du duo finlandais Tarmo Reunanen et Anttoni Honka, qui a semé la pagaille dans une défense loin d’apporter toutes les garanties. Alors que le HCA était mené au score après avoir encaissé en infériorité numérique, Jerry Turkulainen a servi Philip-Michaël Devos sur un plateau pour le 1-1 à 5 contre 4, quelques minutes après le raté d’Anttoni Honka à deux contre zéro. Dès que la première ligne ajoulote était sur la glace, le doute planait dans l’arrière-garde léventine. Par sa vivacité et son sens de la passe, le Finlandais (deux points ce samedi) a poussé la défense tessinoise dans ses retranchements. Le HCA pourra capitaliser là-dessus pour la suite. « On sent qu’il y a de la place dans leur zone », a d’ailleurs déclaré Yonas Berthoud à l’issue de la rencontre.





Ajoie s’effondre

Les hommes de Greg Ireland doivent en effet désormais se tourner vers l’avenir et l’acte II. Car même si Yonas Berthoud d’un tir placé à 4 contre 4 a permis au HCA de mener 2-1, cela n’a pas suffi pour gagner et prendre l’avantage de la glace. Les Jurassiens ont complètement craqué lors du dernier « vingt », encaissant quatre buts (dont un dans la cage vide). Ajoie a beaucoup trop reculé et ouvert des espaces monumentaux aux rapides ailiers tessinois. « On ne peut pas défendre comme ça. Il faudra régler cela à la vidéo », a déclaré Valentin Pilet. Désarçonnés par la vitesse des Léventins et archidominés, les Ajoulots ont par moments aussi souffert de la puissance physique de l’adversaire qui a déployé une grosse énergie dans cette troisième période. Cet acte initial étant perdu, Ajoie doit se ressaisir devant son public ce mardi à 20h. La première manche à la Gottardo Arena prouve que le talent offensif ajoulot a de la place pour s’exprimer face aux Léventins. Il faudra toutefois à tout prix fermer les espaces dans la zone défensive. /mle