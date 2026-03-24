Trop inconstant, le HCA voit Ambri-Piotta filer

Un HC Ajoie aux deux visages se retrouve dans de sales draps. Souvent trop passifs et en manque d'agressivité, les hockeyeurs jurassiens se sont inclinés 6-3 contre Ambri-Piotta. Le sursaut d'orgueil du HCA dans le dernier tiers-temps n'aura été qu'illusoire et n'effacera pas une copie globalement indigne de l'enjeu. Mené 2-0 dans ce play-out, Ajoie devra trouver des solutions et surtout des émotions pour rebondir alors qu'il a quitté la Raiffeisen Arena sous les sifflets.