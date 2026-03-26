Pas de titre pour Cindy Joray

L’attaquante jurassienne et l’équipe féminine du CP Berne ont été balayées par Zoug en finale ...
Pas de titre pour Cindy Joray

L’attaquante jurassienne et l’équipe féminine du CP Berne ont été balayées par Zoug en finale du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Prises dans la tenaille zougoise, Cindy Joray (ici au centre de l'image) et le CP Berne n'ont pas su régater en finale du championnat. (Photo : Keystone/Peter Schneider) Prises dans la tenaille zougoise, Cindy Joray (ici au centre de l'image) et le CP Berne n'ont pas su régater en finale du championnat. (Photo : Keystone/Peter Schneider)

Le CP Berne féminin perd son titre. L’équipe de la capitale a été battue par Zoug en finale du championnat de Suisse de hockey sur glace. Les filles de Suisse centrale ont gagné la série 3-0 et soulevé le trophée ce mercredi soir, marquant notamment 17 buts lors des trois rencontres de cette finale. Elles l'ont emporté 7-1 et 6-3 sur leur glace, ainsi que 4-0 à Berne. La frappe offensive des favorites zougoises a fait des étincelles. La Jurassienne Cindy Joray a joué les trois matches pour les Bernoises mais elle n'a pas inscrit son nom sur les fiches statistiques. La Franc-Montagnarde de 32 ans avait confirmé à RFJ avant cette série qu’elle réfléchissait sérieusement à rempiler la saison prochaine. /mle


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