Pas de titre pour Cindy Joray

Le CP Berne féminin perd son titre. L’équipe de la capitale a été battue par Zoug en finale du championnat de Suisse de hockey sur glace. Les filles de Suisse centrale ont gagné la série 3-0 et soulevé le trophée ce mercredi soir, marquant notamment 17 buts lors des trois rencontres de cette finale. Elles l'ont emporté 7-1 et 6-3 sur leur glace, ainsi que 4-0 à Berne. La frappe offensive des favorites zougoises a fait des étincelles. La Jurassienne Cindy Joray a joué les trois matches pour les Bernoises mais elle n'a pas inscrit son nom sur les fiches statistiques. La Franc-Montagnarde de 32 ans avait confirmé à RFJ avant cette série qu’elle réfléchissait sérieusement à rempiler la saison prochaine. /mle