Le HC Ajoie désormais dos au mur

Le HC Ajoie n'a plus le droit de perdre. Il s'est incliné 3-2 à Ambri samedi soir, encaissant le but de trop à quatre minutes de la fin du match. Désormais mené 3-0 dans cette série de play-out, le HCA doit battre les Tessinois quatre fois de suite s'ils ne veut pas risquer le barrage contre la relégation. Rapidement mené 2-0 (12e), Ajoie a réduit l'écart par Yonas Berthoud (13e) puis égalisé grâce à Julius Nättinen (46e). Mais à quatre minutes de la fin du temps réglementaire, Alex Formenton a offert la victoire à Ambri, plaçant le HCA dans une situation très inconfortable. /clo