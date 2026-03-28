Le HC Ajoie désormais dos au mur

Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 3-2 à Ambri samedi soir et sont menés 3-0 dans cette série ...
Le HC Ajoie désormais dos au mur

Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 3-2 à Ambri samedi soir et sont menés 3-0 dans cette série de play-out.

Photos d'archives (photo : KEYSTONE/Ti-Press/Andrea Branca) Photos d'archives (photo : KEYSTONE/Ti-Press/Andrea Branca)

Le HC Ajoie n'a plus le droit de perdre. Il s'est incliné 3-2 à Ambri samedi soir, encaissant le but de trop à quatre minutes de la fin du match. Désormais mené 3-0 dans cette série de play-out, le HCA doit battre les Tessinois quatre fois de suite s'ils ne veut pas risquer le barrage contre la relégation. Rapidement mené 2-0 (12e), Ajoie a réduit l'écart par Yonas Berthoud (13e) puis égalisé grâce à Julius Nättinen (46e). Mais à quatre minutes de la fin du temps réglementaire, Alex Formenton a offert la victoire à Ambri, plaçant le HCA dans une situation très inconfortable. /clo


 

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