Le HCA se sépare de Greg Ireland

Le HC Ajoie ne sera plus entraîné par Greg Ireland. Le club ajoulot a annoncé ce lundi matin la fin de sa collaboration malgré un contrat jusqu’à la saison prochaine. Le club indique dans son communiqué avoir « jugé nécessaire de prendre ses responsabilités pour provoquer une réaction forte et immédiate au sein de l’équipe ». Le directeur sportif Julien Vauclair assurera l’intérim jusqu’au terme de la saison. L’annonce intervient alors que les « jaune et noir » sont menés 3-0 en play-out face à Ambri et qu'ils disputent un match décisif ce mardi en terres ajoulotes. /comm-mlm





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