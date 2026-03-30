Yann Voillat : « On aurait pu espérer cette décision plus rapidement »

« Si on prend l’ensemble de la saison, on aurait presque aimé cette réaction plus vite. Et si on ne prend que cette série contre Ambri, j’aurais imaginé une réaction du directoire après le deuxième match perdu à la maison. Est-ce que c’est trop tard après cette troisième défaite ? L’avenir nous le dira », s’interroge l’ancien attaquant ajoulot qui estime que « le système de Greg Ireland était arrivé à son terme ».





« Julien a toujours mis en place un système assez simple »

C’est déjà la quatrième fois en quatre ans que le HC Ajoie limoge son entraîneur, et la quatrième fois que Julien Vauclair jouera le pompier de service. « On est lundi, il y a déjà un match décisif ce mardi contre Ambri. Est-ce suffisant pour changer de système, remettre en confiance les joueurs ? À chaque fois que Julien a repris l’équipe, il a mis en place un système assez simple où on donne des rôles à chaque joueur et chacun donne son 100%. Le système c’est une chose, mais il faut aussi voir que certains joueurs sont en dessous de leur niveau actuellement. Ce changement de coach va peut-être les forcer à se sortir les pouces du cul », lance Yann Voillat. Réponse ce mardi soir dès 20h à Porrentruy. En cas de nouvelle défaite, le HC Ajoie se retrouverait sous la menace d’un possible barrage contre la relégation. /jpi