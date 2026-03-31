Pas de miracle pour le HC Ajoie

Julien Vauclair n’a pas de baguette magique. Le directeur sportif du HC Ajoie n’a pas réussi à relancer les Vouivres dans le play-out de National League. Les hockeyeurs jurassiens ont été battus par Ambri 3-0 mardi soir à Porrentruy, un peu plus de 24h après le licenciement de l’entraîneur Greg Ireland. Ils s’inclinent sèchement 4-0 dans cette série et doivent désormais se tourner vers un potentiel barrage contre la relégation qui n’aura lieu (à partir du 15 avril) que si La Chaux-de-Fonds remporte la finale des play-off de Swiss League. Développement suit. /msc