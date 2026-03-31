Pas de miracle pour le HC Ajoie

Le choc psychologique n’a pas foncitonné pour les Vouivres. Encore battus par Ambri 3-0 mardi ...
Pas de miracle pour le HC Ajoie

Le choc psychologique n’a pas foncitonné pour les Vouivres. Encore battus par Ambri 3-0 mardi soir à Porrentruy, les « jaune et noir » perdent le play-out 4-0 et doivent désormais préparer un éventuel barrage contre la relégation.

Julien Vauclair sur le banc du HC Ajoie ce mardi soir à Porrentruy dans l'acte IV du play-out face à Ambri (photo : Georges Henz). Julien Vauclair sur le banc du HC Ajoie ce mardi soir à Porrentruy dans l'acte IV du play-out face à Ambri (photo : Georges Henz).

Julien Vauclair n’a pas de baguette magique. Le directeur sportif du HC Ajoie n’a pas réussi à relancer les Vouivres dans le play-out de National League. Les hockeyeurs jurassiens ont été battus par Ambri 3-0 mardi soir à Porrentruy, un peu plus de 24h après le licenciement de l’entraîneur Greg Ireland. Ils s’inclinent sèchement 4-0 dans cette série et doivent désormais se tourner vers un potentiel barrage contre la relégation qui n’aura lieu (à partir du 15 avril) que si La Chaux-de-Fonds remporte la finale des play-off de Swiss League. Développement suit. /msc 


 

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