Le HC Ajoie est sauvé !

L’équipe jurassienne évoluera encore en National League de hockey sur glace la saison prochaine ...
Le HC Ajoie est sauvé !

L’équipe jurassienne évoluera encore en National League de hockey sur glace la saison prochaine. Elle le doit au HC Sierre, vainqueur de La Chaux-de-Fonds en finale de Swiss League.

. (Photo : archives Georges Henz) . (Photo : archives Georges Henz)

Il y aura bel et bien un sixième hiver consécutif en National League de hockey sur glace pour le HC Ajoie. Le maintien des Jurassiens est officiel depuis ce mardi soir. En effet, le HC Sierre est devenu champion de Swiss League, battant le HC La Chaux-de-Fonds 4-1 en finale, après un dernier succès 4-1. Les Valaisans n’ayant pas obtenu de licence pour briguer une promotion, le barrage entre le champion de Swiss League et le cancre de l’élite tombe à l’eau. Le HCA évite donc une confrontation de la peur et est assuré d’évoluer dans l’élite à partir du mois de septembre, malgré une saison décevante marquée par 13 victoires et 43 défaites. Et la dernière place du classement de saison régulière... pour la cinquième fois de suite.

La direction du club ajoulot bénéficie d’un sursis bienvenu après une saison difficile durant laquelle le HCA aura été plombé par les blessures et les déceptions. Son grand défi réside désormais dans la recherche d’un nouvel homme fort pour succéder à Greg Ireland. La direction sportive devra aussi dénicher des mercenaires capables de porter la phalange jurassienne. Ces quêtes sont primordiales pour redonner le sourire à un public qui a affiché son ras-le-bol comme il ne l’avait jamais fait lors des quatre exercices précédents. /mle


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