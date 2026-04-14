Anttoni Honka et les Français du HCA en équipes nationales

Une grande première et des confirmations… Anttoni Honka a été sélectionné pour la première fois de sa carrière en équipe A de Finlande. Le défenseur du HC Ajoie – qui a déjà patiné à de nombreuses reprises sous le maillot national en juniors – participe aux deux semaines de stage des Nordiques qui préparent activement le Championnat du monde de hockey sur glace qui se tiendra dans un mois en Suisse. Honka fait partie des huit joueurs évoluant en Suisse ayant été retenus par le sélectionneur finlandais.

La présence d’Ajoulots dans le vestiaire de l’équipe de France reste importante, malgré la retraite de Pierre-Edouard Bellemare. Le gardien Antoine Keller, le défenseur Thomas Thiry et l’attaquant Kevin Bozon font partie de la sélection tricolore qui sera en stage à Angers la semaine prochaine. La France participera, elle, au Championnat du monde de deuxième division qui se tiendra en Pologne au début du mois de mai. /mle