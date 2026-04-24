Le HC Ajoie officialise les départs de 11 joueurs

Le club ajoulot de National League a communiqué une liste, sans grande surprise, des joueurs ...
Le HC Ajoie officialise les départs de 11 joueurs

Le club ajoulot de National League a communiqué une liste, sans grande surprise, des joueurs qui ne feront plus partie de l’effectif la saison prochaine.

Comme attendu, il y aura passablement de changement au sein de l'effectif ajoulot la saison prochaine. (Photo : Georges Henz) Comme attendu, il y aura passablement de changement au sein de l'effectif ajoulot la saison prochaine. (Photo : Georges Henz)

Alors que les grandes manœuvres pour la construction de l’effectif pour la saison prochaine ont commencé, le HC Ajoie a officialisé ce vendredi les départs de 11 joueurs. Jannik Fischer, qui avait annoncé mettre un terme à sa carrière tout comme l’international Pierre-Edouard Bellemare, figure dans ce wagon de départ. Les gardiens Killian Bernasconi, Damiano Ciaccio et Benjamin Conz quitteront le club ajoulot de National League, tout comme les défenseurs Thomas Thiry et Arno Nussbaumer (engagé à Langnau), ainsi que les attaquants Frédérik Gauthier Elvis Schläpfer, Reto Schmutz et Emils Veckaktins. Les entraîneurs assistants en fin de contrat, Gregory Sciaroni et Juha-Pekka Hytönen, sont également cités.


Les autres restent ?

Si la liste ne contient pas de grande surprise, la principale question est surtout de savoir si cela signifie que les joueurs non cités restent au club. « Les autres dossiers sont en cours de traitement », répond laconiquement avec le sourire le directeur administratif Kimmo Bellmann. Faut-il déduire du départ de trois gardiens le retour prochain de Tim Wolf que la rumeur envoie dans le Jura ? « Lui ou un autre », s’amuse encore Kimmo Bellmann. L’effectif restant est en tout cas attendu dès lundi pour un premier rendez-vous de préparation physique en vue de la saison prochaine. /comm-jpi


 

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