Julius Honka débarque au HCA, Tim Wolf de retour

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Julius Honka débarque au HCA, Tim Wolf de retour

Le HC Ajoie communique ce lundi l’arrivée de Julius Honka, ainsi que celle de Stefano Bottini. Tim Wolf fait quant à lui son retour à Porrentruy.

Tim Wolf gardera à nouveau le but du HC Ajoie dès l'automne. (photo archives : Georges Henz). Tim Wolf gardera à nouveau le but du HC Ajoie dès l'automne. (photo archives : Georges Henz).

Le HC Ajoie se renforce. Le club jurassien annonce ce lundi trois signatures au sein de son équipe de National League de hockey sur glace. Le défenseur finlandais Julius Honka s’est engagé pour deux saisons avec le HCA en provenance de Rapperswil. Le grand frère d’Anttoni (30 ans) débarque avec une grande expérience, lui qui a joué 87 rencontres de NHL et plusieurs saisons dans les championnats de Suisse, de Finlande et de Suède. Il a également été international finlandais à une quarantaine de reprises.

Les dirigeants du HC Ajoie confirment aussi le retour du gardien Tim Wolf. Après deux saisons à Zoug, le portier de 34 ans retrouvera le Jura, lui qui a déjà évolué de 2019 à 2024 avec les « jaune et noir ». L'entente porte sur un exercice. Tim Wolf avait grandement contribué à la victoire en Coupe de Suisse et à la promotion du club ajoulot.

Le HCA annonce aussi l’arrivée de Stefano Bottini. Cet attaquant canado-suisse de 23 ans a été formé à Lugano et a évolué ces dernières années dans le championnat universitaire en Amérique du nord. Cette saison, il a inscrit huit points en 32 rencontres. Enfin, le club jurassien communique aussi un autre retour, celui de Giacomo Casserini. L’ancien défenseur reprend le poste d’entraîneur principal de l’équipe des moins de 21 ans et de celle des moins de 14 ans. /comm-mle


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