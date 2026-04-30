Un nouveau défenseur au HC Ajoie

Un jeune défenseur pose son sac dans les vestiaires du HC Ajoie. Le club jurassien de National League de hockey sur glace annonce ce jeudi la signature de Thibault Martin. Son contrat porte sur une année. Le joueur de 21 ans a été formé à Lausanne et a fait ses premiers pas en National League la saison passée. Il a été aligné à dix reprises et a également griffé la glace avec les U21 du club vaudois et avec Viège en Swiss League. Ce joueur au gabarit imposant (188cm pour 93 kg) « dispose d’un fort potentiel pour apporter de la solidité à l’arrière-garde jurassienne », selon le communiqué du HCA. Ces dernières années, Thibault Martin a régulièrement été convoqué en équipes nationales juniors. /comm-mle