Bastien Pouilly : « Il faudra un petit moment pour tourner la page »

Il y a des annonces qui sont particulièrement difficiles à faire et celle-là en faisait partie. A l’instar de son coéquipier et ami Jonathan Hazen, Bastien Pouilly a annoncé son départ du HC Ajoie en début de semaine, suite à la non-reconduction de son contrat. « Ce sont les risques du métier mais je suis un peu déçu de la façon dont je dois quitter parce que j’aurais voulu faire mes adieux à tout le monde, notamment aux supporters. J’aurais aussi voulu être au courant un peu plus tôt », confie le défenseur formé au HCA et qui a fait ses débuts en première équipe lors de la saison 2014-2015.

A 29 ans, Bastien Pouilly n’entend pas refermer le chapitre hockey sur glace : « J’ai des propositions et j’ai toujours envie de jouer au hockey. J’espère que ça ira dans mon sens », avoue celui qui continue à travailler de son côté pour que le forme soit bonne et pour être en mesure de relever le prochain défi.