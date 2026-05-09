Il y a des annonces qui sont particulièrement difficiles à faire et celle-là en faisait partie. A l’instar de son coéquipier et ami Jonathan Hazen, Bastien Pouilly a annoncé son départ du HC Ajoie en début de semaine, suite à la non-reconduction de son contrat. « Ce sont les risques du métier mais je suis un peu déçu de la façon dont je dois quitter parce que j’aurais voulu faire mes adieux à tout le monde, notamment aux supporters. J’aurais aussi voulu être au courant un peu plus tôt », confie le défenseur formé au HCA et qui a fait ses débuts en première équipe lors de la saison 2014-2015.
A 29 ans, Bastien Pouilly n’entend pas refermer le chapitre hockey sur glace : « J’ai des propositions et j’ai toujours envie de jouer au hockey. J’espère que ça ira dans mon sens », avoue celui qui continue à travailler de son côté pour que le forme soit bonne et pour être en mesure de relever le prochain défi.
Entretien avec Bastien Pouilly
Des souvenirs à la pelle
Bastien Pouilly fait partie des sept joueurs du HC Ajoie à avoir vécu l’ensemble de la période faste marquée par les titres en deuxième division en 2016 et en 2021, la promotion dans l’élite en 2021 et la victoire en Coupe de Suisse en 2020. A Porrentruy, l’aventure sportive a été extrêmement riche, l’aventure humaine aussi et le départ est difficile à avaler pour Bastien Pouilly : « Il faudra un petit moment pour tourner la page. (…) On a vécu des magnifiques années. J’ai eu de la chance de tomber dans ces années-là », avoue le défenseur qui a vécu dernièrement une période un peu plus compliquée au niveau du temps de jeu. Malgré tout, les souvenirs demeurent impérissables et les liens imperturbables pour le jeune Jurassien qui dit avoir vécu « un rêve éveillé » pendant plusieurs années. /mle