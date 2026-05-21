Six matches de préparation pour le HC Ajoie

Les échéances amicales du HC Ajoie sont connues. L’équipe jurassienne de National League de hockey sur glace commencera sa préparation par un derby contre Bienne, à Champéry, le 14 août. Elle la terminera le 8 septembre à Porrentruy contre les Allemands de Schwenningen. Au total, le HCA jouera six matches amicaux. Il participera notamment à la Coupe des Bains à Yverdon. Il y affrontera les Français de Rouen et les Allemands de Bremerhaven. /mle
Les matches de préparation du HC Ajoie
- Vendredi 14 août, 19h15, Champéry : Bienne - HCA
- Lundi 17 août, 20h15, Yverdon (Coupe des Bains) : Rouen - HCA
- Jeudi 20 août, 20h15, Yverdon (Coupe des Bains) : Bremerhaven - HCA
- Jeudi 27 août, 19h15, Thonex : Genève - HCA
- Jeudi 3 septembre, 19h45, Bâle : Bâle - HCA
- Mardi 8 septembre, 19h00, Porrentruy : HCA - Schwenningen