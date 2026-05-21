Six matches de préparation pour le HC Ajoie

L’équipe ajoulote défiera six équipes lors de matches amicaux, dont Rouen et Bremerhaven à ...
Six matches de préparation pour le HC Ajoie

L’équipe ajoulote défiera six équipes lors de matches amicaux, dont Rouen et Bremerhaven à Yverdon, dans le cadre de la Coupe des Bains.

Philip-Michaël Devos et le HC Ajoie joueront notamment la Coupe des Bains. (Photo : archives Georges Henz) Philip-Michaël Devos et le HC Ajoie joueront notamment la Coupe des Bains. (Photo : archives Georges Henz)

Les échéances amicales du HC Ajoie sont connues. L’équipe jurassienne de National League de hockey sur glace commencera sa préparation par un derby contre Bienne, à Champéry, le 14 août. Elle la terminera le 8 septembre à Porrentruy contre les Allemands de Schwenningen. Au total, le HCA jouera six matches amicaux. Il participera notamment à la Coupe des Bains à Yverdon. Il y affrontera les Français de Rouen et les Allemands de Bremerhaven. /mle

Les matches de préparation du HC Ajoie

- Vendredi 14 août, 19h15, Champéry : Bienne - HCA

- Lundi 17 août, 20h15, Yverdon (Coupe des Bains) : Rouen - HCA

- Jeudi 20 août, 20h15, Yverdon (Coupe des Bains) : Bremerhaven - HCA

- Jeudi 27 août, 19h15, Thonex : Genève - HCA

- Jeudi 3 septembre, 19h45, Bâle : Bâle - HCA

- Mardi 8 septembre, 19h00, Porrentruy : HCA - Schwenningen


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