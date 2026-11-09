Jasmin Mathis se blesse et manquera le début de la saison

Jasmin Mathis va manquer les premières courses de la saison en raison d'une blessure. La Nidwaldienne de 22 ans souffre de déchirures partielles des ligaments interne et croisé du genou gauche.

Mathis, grand espoir des disciplines de vitesse, s'est blessée lors d'un entraînement dans les Grisons et devrait être absente au moins jusqu'au début de l'année 2027, a révélé "Blick" lundi. La championne du monde junior de super-G en 2025 manquera la tournée américaine, où sont prévus deux descentes et un super-G mi-décembre à Beaver Creek. Elle ne devrait pas non plus prendre part aux deux super-G de Saint-Moritz.

La jeune skieuse, qui a marqué ses premiers points en Coupe du monde la saison dernière, avait déjà subi une grave blessure au même genou en 2022, avec notamment une rupture du ligament croisé. Elle n'aura pas besoin d'être opérée cette fois-ci.

/ATS