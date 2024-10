Dernière européenne cruelle pour Grégoire Saucy

Un dénouement final amer pour Grégoire Saucy. Le pilote de Bassecourt s’est classé au 5e rang de l’ultime course du championnat d’Europe d’endurance en catégorie LMP2 Pro/AM samedi à Portimao au Portugal. L’épreuve a été remportée par l’équipe Proton Competition, devant Algarve Pro Racing et Nielsen Racing.

Deuxièmes à deux points du leader avant l’épreuve du jour, Grégoire Saucy et ses coéquipiers, le Franco-suisse Mathias Beche et l’Américain Rodrigo Sales, pouvaient rêver de titre. Mais ils se voient finalement botter hors du podium du classement général remporté par l’AF Corse qui a terminé au 4e rang du jour. La formation du Jurassien, Richard Mille by TDS, conclut sa saison avec une 4e place à un petit point du podium et quatre unités du vainqueur.

Grégoire Saucy disputera une dernière course cette saison au Bahreïn à l’occasion de l’ultime manche du championnat du monde d’endurance. /cra