Grégoire Saucy dans le rythme à l’issue du prologue

Les deux jours de roulage à Barcelone ont permis à United Autosports et l’équipage de Grégoire Saucy de prendre leurs marques en amont de la saison en championnat d’Europe d’endurance. Quatre sessions de tests officiels étaient au programme lundi et mardi du prologue sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Le pilote jurassien a notamment réalisé le meilleur tour en piste lors de la deuxième session lundi après-midi. Sa monoplace n°22 s’est montré dans le coup en signant par ailleurs le 13e temps lundi matin, le 10e temps ce mardi matin et un probant 3e meilleur chrono dans l’après-midi. De bon augure avant les qualifications qui se tiendront samedi et la course des « 4 heures de Barcelone » dimanche. /jpi