Les F1 seront à nouveau équipées de moteurs V8 dès 2030. Un "accord unanime" a été trouvé entre toutes les parties.

Les F1 devraient bénéficier dès 2030 de nouveaux moteurs hybrides à huit cylindres et turbo-compresseur, à la puissance électrique réduite, a annoncé vendredi la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Cette dernière est critiquée cette saison pour avoir imposé des blocs propulseurs à moitié thermiques et électriques.

L'instance régulatrice du sport auto s'est félicitée dans un communiqué d'avoir "trouvé un accord unanime" avec la direction de la Formule 1 (FOM), les 11 équipes et les six motoristes du paddock.

"La FIA a présenté une réglementation moteur pour la F1 à partir de 2030, avec un V8 turbo de 2,1 litres", contre un V6 turbo de 1,6 litre actuellement, selon le communiqué.

Tous les protagonistes de la F1 discutent depuis des mois d'un nouveau bloc moteur hybride et de voitures plus simples, plus légères et moins chères. "Le premier objectif est d'offrir un moteur nettement moins compliqué, plus léger et moins onéreux que les unités (de puissance) actuelles, (avec) une hybridation limitée", a fait valoir la FIA.

/ATS