Max Verstappen (Red Bull) partira samedi en pole position du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, 21e manche de la saison.

Le Néerlandais a réalisé le deuxième temps des qualifications vendredi soir sur le circuit urbain autour du "Strip".

Le champion du monde italien Kimi Antonelli (Mercedes) s'est montré le plus rapide, mais s'élancera en sixième position car il s'est vu infliger cinq places de pénalité pour avoir changé son turbo. Verstappen devancera donc sur la grille les Britanniques George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren).

"On a fait une séance de qualifications solide. Etre sur la première ligne c'est vraiment super. C'était difficile avec cette température de piste si froide et on a bien exécuté les choses", a souligné le quadruple champion du monde néerlandais.

Le Français Isack Hadjar (Red Bull) a signé le 5e temps et s'élancera au quatrième rang grâce à la sanction frappant Antonelli. Le Britannique Arvid Lindblad a réalisé un joli 6e chrono, juste devant Oscar Piastri (McLaren), qui a reçu, lui, 10 places de pénalité après avoir changé des éléments de son moteur.

La grosse surprise de la journée a été l'élimination des deux voitures Ferrari dès la Q2, deuxième partie des qualifications, pour la première fois de la saison avec le 11e temps du Monégasque Charles Leclerc, juste devant son coéquipier anglais Lewis Hamilton.

Le froid et le déficit de leur moteur dans les lignes droites ont condamné vendredi les monoplaces de la Scuderia, qui devront doubler beaucoup de concurrents pour espérer terminer dans le Top 5 du Grand Prix samedi soir (dimanche matin en Suisse). Les deux voitures rouges gagneront toutefois une place sur la grille en raison de la pénalité infligée à Piastri.

/ATS