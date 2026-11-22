Max Verstappen (Red Bull) a remporté le GP de Las Vegas samedi soir.

Le Néerlandais a devancé les McLaren de Lando Norris (2e) et Oscar Piastri (3e), le nouveau championnat du monde Kimi Antonelli (Mercedes) terminant quant à lui 4e.

Parti en pole position, Max Verstappen s'est imposé au terme d'une course très spectaculaire dans la 21e des 23 manches que devrait compter cette saison. Il a devancé de plus d'une demi-seconde son dauphin Lando Norris sur le circuit urbain autour du "Strip".

Le tracé atypique de Las Vegas, avec de très longues lignes droites et peu de freinages, a offert un spectacle ébouriffant durant 50 tours avec des dizaines de changements de leader et un nombre incalculable de dépassements.

Verstappen a parfaitement géré le déploiement de son énergie électrique en se laissant doubler par son poursuivant à un endroit bien précis du circuit avant de reprendre la tête quelques secondes plus tard lors de la ligne droite suivante.

"C'était fou, surréaliste par moments. Il y a des choses que je n'avais jamais vu en Formule 1... C'était impossible de s'échapper avec l'aspiration et les lignes droites. Il fallait donc se suivre et résister. Je suis très heureux, c'était vraiment une course folle dont on sort vainqueur", a savouré Verstappen.

Antonelli lâché par sa batterie

Kimi Antonelli, qui était à la lutte pour la victoire avec Max Verstappen jusqu'à l'entame du dernier tour, s'est retrouvé sans batterie et n'a pas pu conserver sa place sur le podium face aux McLaren.

Lewis Hamilton (Ferrari) a pris la 7e place après un nouvel accrochage avec son voisin de garage Charles Leclerc (Ferrari), qui a écopé de 10 secondes de pénalité et a reculé à la 10e position, derrière Carlos Sainz (Williams) et George Russell (Mercedes).

Ce dernier, à la lutte pour la victoire durant presque toute la course, a commis une erreur fatale à quatre tours de la fin en essayant de doubler Kimi Antonelli pour le gain de la 2e place et a tout perdu.

/ATS