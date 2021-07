Bencic et Golubic en finale du double

Belinda Bencic décrochera deux médailles olympiques à Tokyo. Quelques heures après avoir atteint la finale du simple, la St-Galloise a récidivé en double aux côtés de Viktorija Golubic. Elles se sont hissées en finale de double. La paire helvétique a battu les Brésiliennes Laura Pigossi/Luisa Stefani 7-5 6-3 en demi-finale.

La tâche de Belinda Bencic et Viktorija Golubic s'annonce extrêmement délicate en finale. Elles défieront dimanche la paire tchèque Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, tête de série no 1 du tableau et victorieuse de trois titres du Grand Chelem dont un il y a un peu plus d'un mois à Roland-Garros.

Ces deux médailles seront les septième et huitième pour la délégation helvétique dans ces joutes. L'objectif fixé par Swiss Olympic, qui visait au moins sept podiums, est donc d'ores et déjà atteint alors qu'il reste dix jours de compétition. /ats-vre