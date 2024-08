Audrey Gogniat célébrée chez elle au Noirmont

Audrey Gogniat a eu droit à une belle fête au Noirmont. Une cérémonie en l’honneur de la médaillée de bronze au tir des Jeux olympiques de Paris s’est tenue mardi soir dans le village franc-montagnard. L’événement a été organisé par la commune, la Fédération jurassienne de tir et la Société de tir petit calibre et pistolet des Franches-Montagnes. Près de 400 personnes sont venues applaudir et féliciter Audrey Gogniat. « Je suis hyper honorée de voir autant de monde », réagit la Taignonne de 21 ans.