Christiane Jolissaint : « Les performances de Belinda Bencic sont une belle carte de visite »

Besoin d'un coup de fouet

Christiane Jolissaint se réjouit des performances des deux joueuses helvétiques : « Cela montre que le tennis se porte bien en Suisse », souligne-t-elle, en ajoutant que « les performances de Belinda Bencic sont une belle carte de visite ». Et le monde de la petite balle jaune en a bien besoin dans notre pays. « On manque de compétitrices à tous les niveaux », relève la directrice adjointe de Swiss Tennis. Christiane Jolissaint espère que les moments de bonheur procurés par Bencic et Golubic créent des émules en Suisse. /mle