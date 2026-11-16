Alcaraz en démonstration contre Tiafoe aux ATP Finals

L'Espagnol Carlos Alcaraz, 3e mondial, a fait forte impression pour son entrée en lice aux ATP Finals. Il a balayé l'Américain Frances Tiafoe (ATP 8) 6-2 6-2, lundi à Turin.

Alcaraz a conforté en un peu plus d'une heure (1h09) son statut de favori du "tournoi des maîtres", dont il a été finaliste en 2025. L'Espagnol est sur un nuage depuis son retour d'une blessure au poignet qui l'a éloigné du circuit pendant quatre mois: depuis août, il a remporté trois des cinq tournois où il était engagé (Tokyo, Vienne, Masters 1000 de Paris).

Tiafoe a lui vécu un cauchemar pour son premier Masters, débordé par la vitesse et la puissance d'Alcaraz. L'Espagnol de 23 ans peut valider son billet pour les demi-finales dès son prochain match mercredi, contre l'Italien Flavio Cobolli (ATP 6) ou le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), opposés dans la soirée pour le second match du groupe "Ivan Lendl".

/ATS