Zverev dans une poule avec Shelton, Fils et Jodar aux ATP Finals

Le tirage au sort des poules des ATP Finals a eu lieu jeudi. Alexander Zverev affrontera Arthur ...
Zverev dans une poule avec Shelton, Fils et Jodar aux ATP Finals

Alexander Zverev connaît ses adversaires pour les ATP Finals.

Photo: Keystone/EPA/FIRAS ABDULLAH Photo: Keystone/EPA/FIRAS ABDULLAH

Le tirage au sort des poules des ATP Finals a eu lieu jeudi. Alexander Zverev affrontera Arthur Fils, Rafael Jodar et Ben Shelton.

Alexander Zverev, numéro un mondial, affrontera lors des phases de groupe des ATP Finals l'Américain Ben Shelton (ATP 4), le Français Arthur Fils (ATP 7) et l'Espagnol Rafael Jodar (ATP 11). Le quatuor forme le groupe "John McEnroe" du tournoi de fin de saison, réunissant les huit meilleurs joueurs de l'année à Turin.

Dans le groupe "Ivan Lendl", l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3), le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), l'Italien Flavio Cobolli (ATP 6) et l'Américain Frances Tiafoe (ATP 8) s'affronteront. Le vainqueur de l'année dernière et favori local, Jannik Sinner, est absent pour cause de blessure.

Les ATP Finals commencent dimanche et se déroulent pour la sixième fois à Turin. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales, tandis que la finale aura lieu le 21 novembre.

/ATS


 

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