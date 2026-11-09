Sabalenka réussit son entrée en lice

La no 2 mondiale Aryna Sabalenka a réussi son entrée en lice aux WTA Finals. Elle a dominé ...
Sabalenka réussit son entrée en lice

Aryna Sabalenka est la joueuse la mieux classée de ces finales en l'absence de la no 1 mondiale Elena Rybakina.

Photo: KEYSTONE/AP The Canadian Press/KEITO NEWMAN Photo: KEYSTONE/AP The Canadian Press/KEITO NEWMAN

La no 2 mondiale Aryna Sabalenka a réussi son entrée en lice aux WTA Finals. Elle a dominé la Tchèque Karolina Muchova 7-6 (7/2) 7-5 lundi à Indian Wells.

Sabalenka, qui avait jusque-là perdu trois des cinq confrontations entre les deux joueuses, s'est montrée légèrement meilleure dans les moments décisifs. Même si elle a réussi à prendre plusieurs fois le service de son adversaire, Muchova n'a pas réussi à confirmer ses moments forts.

Après quatre breaks au total dans la première manche, cette dernière s'est jouée au tie-break. La no 7 mondiale, qui avait servi pour le set à 5-4, a ensuite dû s'avouer vaincue dans un jeu décisif pour la première fois cette saison.

Sabalenka s'est fait peur dans la deuxième manche, lorsqu'elle a vu Muchova revenir à 5-5 après avoir servi pour le match. Mais elle a directement repris le service de la Tchèque, avant de conclure.

/ATS


 

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