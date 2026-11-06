Après Wawrinka, Norman va entraîner Sinner

Après la retraite de Stan Wawrinka, Magnus Norman va entraîner Jannik Sinner. L'Italien aux cinq trophées du Grand Chelem a annoncé la nouvelle vendredi dans un communiqué.

Norman va remplacer l'Australien Darren Cahill, qui a accompagné depuis juin 2022 l'ascension de l'Italien jusqu'à la place de no 1 mondial. Une place que Sinner a abandonnée récemment en raison de son inactivité due à une blessure au genou droit.

"Darren a joué un rôle extrêmement important dans mon parcours", a relevé Sinner. "Nous avons réalisé ce dont je rêvais depuis mon enfance. Remporter cinq titres du Grand Chelem et atteindre ensemble la première place mondiale sont des succès que je chérirai toujours, mais ce qui compte tout autant, c'est la relation que nous avons construite au fil du temps."

"Il m'a aidé à m'épanouir tant sur le plan sportif que personnel, et ses conseils m'accompagneront tout au long de ma carrière", a poursuivi l'Italien. "Et même si notre collaboration touche à sa fin, notre amitié perdurera."

Magnus Norman, ancien no 2 mondial, a longtemps collaboré avec Stan Wawrinka, qui vient juste de prendre sa retraite. Le Vaudois a connu ses plus grands succès en compagnie du Suédois de 50 ans. Ce dernier s'occupera de Sinner à partir de début décembre.

/ATS