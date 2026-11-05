Simona Waltert éliminée en 8es de finale à Chennai

Le parcours de Simona Waltert (WTA 133) à Chennai s'est arrêté jeudi en 8es de finale. En Inde ...
Simona Waltert éliminée en 8es de finale à Chennai

Simona Waltert quitte l'Inde avec une seule victoire en poche.

Photo: KEYSTONE/AP/DITA ALANGKARA Photo: KEYSTONE/AP/DITA ALANGKARA

Le parcours de Simona Waltert (WTA 133) à Chennai s'est arrêté jeudi en 8es de finale. En Inde, la Grisonne de 25 ans a été battue par l'Italienne Lucrezia Stefanini (WTA 117) 6-2 6-3.

Victorieuse dans la douleur de l'invitée indienne Sahaja Yamalapili mardi, Waltert a cette fois été dominée par la Transalpine. La Suissesse menait pourtant 2-1 service à suivre dans la première manche, mais elle a ensuite perdu huit (!) jeux consécutifs.

Revenue à 3-3 dans le deuxième set après une réaction d'orgueil, elle a rechuté directement, concédant les trois derniers jeux de la partie. Stefanini n'a eu aucune peine pour conclure sur sa mise en jeu, dès sa première balle de break.

Malgré sa victoire au premier tour, Simona Waltert va reculer au moins d'un rang au prochain classement WTA. Elle sera au mieux 134e dans la hiérarchie mondiale.

/ATS


 

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