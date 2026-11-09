Leandro Riedi évoque sa tentative de suicide

Leandro Riedi a publié un émouvant message sur Instagram. Le Zurichois a évoqué une tentative de suicide remontant à un peu plus de deux ans.

Le 21 juin 2024 est un jour qu’il n’oubliera jamais, fait savoir Riedi au public. "Ce jour-là, ma vie a basculé à jamais. J’en suis arrivé à un point où j’ai tenté de mettre fin à mes jours. Je ne souhaite pas m’étendre sur les raisons ni entrer dans les détails, mais je tiens à en parler car la santé mentale mérite bien plus d’attention."

Riedi évoque des états d’angoisse, des crises de panique et une "bataille mentale" qu’il a menée et "que la plupart des gens autour de moi ne pouvaient pas voir". Grâce à "la meilleure aide professionnelle que j’aurais pu espérer, au soutien de mes proches et à un travail intense sur moi-même", il a peu à peu retrouvé le chemin de la vie.

Aujourd’hui, il se dit "incroyablement fier de pouvoir affirmer que ces pensées sont loin derrière moi. Je suis vraiment heureux, reconnaissant pour ma vie et impatient de voir ce que l’avenir me réserve". "Cette expérience a changé ma façon de voir les choses. J’ai appris que les victoires et le succès ne signifient pas grand-chose si l’on n’est pas en paix avec soi-même. Ma santé, mon bonheur et ma vie passent toujours avant tout."

Riedi sait de quoi il parle lorsqu’il aborde le thème de la santé. Au cours de sa carrière, le tennisman de 24 ans a déjà dû faire face à un nombre incalculable de pauses forcées en raison de blessures. Il est actuellement sur le flanc à cause d'une blessure au poignet gauche subie en juin, qui a nécessité une opération. Il occupe la 245e place au classement ATP.

Riedi évoque les "nombreuses opérations, blessures et revers". "Il y a toujours des défis à relever, tant sur le plan physique que mental. Mais aujourd’hui, je sais à quel point il est important de prendre soin de moi et de demander de l’aide quand j’en ai besoin". Riedi conclut son message par ces mots pleins de bon sens: "Tu n'es pas seul."

/ATS