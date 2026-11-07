Une finale Alcaraz-Shelton au Masters 1000 de Paris

L'Espagnol Carlos Alcaraz s'est qualifié samedi pour sa première finale au Masters 1000 de Paris après sa victoire 6-4 6-4 face au Norvégien Casper Ruud. Il affrontera l'Américain Ben Shelton.

Le Murcien de 23 ans, septuple lauréat en Grand Chelem, affrontera dimanche le 4e mondial, deux mois après leur fantastique quart de finale à l'US Open en cinq sets qui s'était terminé au bout de la nuit, et que Shelton avait remporté.

Grâce à sa huitième victoire de suite en indoor, après son titre à Vienne (ATP 500), il va découvrir la finale du tournoi de la capitale où il n'est guère en réussite depuis ses débuts compliqués en 2021.

Samedi, il arrivait confiant sur le Central au moment de défier Casper Ruud, avec six victoires en sept confrontations dont une cette saison au Masters 1000 d'Indian Wells.

La domination a été totale dans le premier set, avec un break logique à 3 jeux partout alors que le Norvégien n'a pas gagné un seul rallye (0-5) et n'a jamais débordé Alcaraz dans le jeu avec trois coups gagnants dans la manche.

Puis l'Espagnol, clinique, a de nouveau breaké au meilleur moment à 4 jeux partout, après une amortie bien trop timide de Ruud qui a fini sa course dans le filet. La main de l'Espagnol n'a pas tremblé au moment de servir pour le gain du match, conclu en 1h26 par son 7e ace de la rencontre.

Plus tôt dans l'après-midi, Shelton avait quant à lui renversé le Français Luca Van Assche (ATP 47) après avoir perdu la première manche. Il s'est finalement imposé 5-7 6-3 6-4.

/ATS