Carlos Alcaraz le tube de l'automne

Carlos Alcaraz est bien le tube de l’automne. Après ses succès à Tokyo et à Vienne, il a cueilli ...
Carlos Alcaraz le tube de l'automne

Après Roland-Garros, Nanterre: Paris est bien le royaume de Carlos Alcaraz.

Photo: KEYSTONE/EPA/Firas Abdullah Photo: KEYSTONE/EPA/Firas Abdullah

Carlos Alcaraz est bien le tube de l’automne. Après ses succès à Tokyo et à Vienne, il a cueilli un troisième titre la fin septembre. Il a remporté pour la première fois le Masters 1000 de Paris.

A Nanterre, Carlos Alcaraz s’est imposé 7-6 (7/5) 7-5 devant Ben Shelton pour savourer une douce revanche. L'Américain l'avait battu en quart de finale de l'US Open lors d'un "thriller" mémorable. Mené 4-2 dans le second set, le joueur de Murcie est parvenu une fois de plus à serrer le jeu pour renverser la situation. On rappellera qu’il avait écarté deux balles de match vendredi lors de son quart de finale contre Taylor Fritz.

Avec ce 29e titre en poche, Carlos Alcaraz s’avance comme le grandissime favori du prochain Masters de Turin. Jannik Sinner absent et Alexander Zverev apparemment en panne de confiance, on voit mal qui pourrait réellement l’inquiéter.

/ATS


 

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