Andreeva balaye Sabalenka et poursuit sa route aux WTA Finals

Mirra Andreeva s'est qualifiée pour les demi-finales des WTA Finals. La Russe de 19 ans a balayé la no 2 mondiale Aryna Sabalenka 6-4 6-0.

Face à la Biélorusse, tête de série no 1 en l'absence d'Elena Rybakina, Andreeva a été menée 1-4 dans le premier set, mais la vainqueure de Roland-Garros a ensuite remporté onze (!) jeux d'affilée. Elle s'est imposée en seulement 62 minutes, remportant ainsi sa deuxième victoire en autant de matches de poule.

La lutte pour la deuxième place en demi-finale du groupe opposera Sabalenka à Elina Svitolina. L'Ukrainienne a battu la Tchèque Karolina Muchova après avoir été menée d'un set (3-6 6-2 6-2) et a ainsi remporté sa première victoire dans le tournoi.

/ATS