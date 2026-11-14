Sabalenka éliminée dès la phase de poules des WTA Finals

Aryna Sabalenka a été éliminée dès la phase de poules des WTA Finals. La numéro deux mondiale ...
Sabalenka éliminée dès la phase de poules des WTA Finals

Aryna Sabalenka a vécu une grosse déconvenue au Masters WTA.

Photo: Keystone/AP/ACHMAD IBRAHIM Photo: Keystone/AP/ACHMAD IBRAHIM

Aryna Sabalenka a été éliminée dès la phase de poules des WTA Finals. La numéro deux mondiale s'est inclinée vendredi face à l'Ukrainienne Elina Svitolina sur le score de 3-6 6-3 1-6.

En l'absence de la numéro un mondiale Elena Rybakina, Sabalenka était la favorite de ce tournoi de fin de saison réunissant les huit meilleures joueuses de l'année. Face à Svitolina, elle s'est toutefois montrée trop irrégulière.

La quadruple vainqueure de Grand Chelem a certes retrouvé son jeu au deuxième set, aidée en cela par une baisse de régime de son adversaire. Mais lors du set décisif, elle n’a pas réussi à maintenir ce niveau.

Fin de saison compliquée

Sabalenka, qui a remporté cette année les tournois WTA 1000 d’Indian Wells et de Miami, attend donc toujours son premier titre au Masters. En 2022 et 2025, elle avait perdu la finale à chaque fois. Cette élimination précoce constitue un nouveau revers en cette fin de saison, au cours de laquelle elle s’était également inclinée en finale de l’Open d’Australie et de l’US Open.

Svitolina, lauréate en 2018, affrontera en demi-finale la Tchèque Linda Noskova, numéro 8 mondiale. Auparavant, samedi soir, heure suisse, Jessica Pegula et Mirra Andreeva s’affronteront pour une place en finale.

/ATS


 

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