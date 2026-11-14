Mirra Andreeva en finale

Championne de Roland-Garros, Mirra Andreeva disputera dimanche la finale du Masters d’Indian ...
Mirra Andreeva en finale

Mirra Andreeva irrésistible depuis le début de la semaine à Indian Wells.

Photo: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Photo: KEYSTONE/AP/Gregory Bull

Championne de Roland-Garros, Mirra Andreeva disputera dimanche la finale du Masters d’Indian Wells. La Russe s’est qualifiée à la faveur de son succès 6-3 6-4 devant Jessica Pegula.

Face à l’Américaine qu’elle affrontait pour la première fois, Mirra Andreeva a remporté cinq des six derniers jeux du match. Elle se hisse en finale sans avoir perdu le moindre set en quatre rencontres. Les dix-huit jeux qu’elle a perdus représentent d'ailleurs le plus faible total pour une finaliste du Masters depuis la réintroduction du round-robin en 2003.

Sa prochaine adversaire sera la gagnante de la partie entre la Championne de Wimbledon Linda Noskova et Elina Svitolina.

/ATS


 

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