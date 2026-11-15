Zverev réussit son entrée en lice

Alexander Zverev n'a pas connu de problèmes pour son entrée en lice aux ATP Finals dimanche à Turin. Le numéro un mondial a dominé Rafael Jodar 6-4 6-4 en 1h27.

Très solide au service avec 10 aces et 86% de points gagnés derrière sa première balle, Zverev n'a jamais vraiment été inquiété par un adversaire qu'il avait battu en trois sets à Roland-Garros cette année, avant de remporter le tournoi parisien.

L'Allemand a pris le service de son adversaire à 3-3 dans le premier set. Il a toutefois dû sauver deux balles de break lorsqu'il servait pour le gain de la manche. Dans le deuxième set, un petit break lui a de nouveau suffi.

Zverev prend donc une première option dans le groupe "McEnroe", qu'il partage également avec Arthur Fils (ATP 7) et Ben Shelton (ATP 4).

/ATS